Тамбовский Центр социальной помощи стал победителем Всероссийского конкурса

Подведены итоги XI Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России - 2024". Центр социальной помощи Тамбовской области "Жемчужина леса" получил диплом лауреата в номинации "Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления".
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