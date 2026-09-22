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Царьград

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Три риска при аренде квартиры. Юрист раскрыла, как жильцам не потерять свои деньги и не оказаться "на улице"

Три риска при аренде квартиры. Юрист раскрыла, как жильцам не потерять свои деньги и не оказаться "на улице"

Арендаторам назвали главные риски при аренде квартиры. О чём стоит знать заранее, чтобы не потерять деньги.

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