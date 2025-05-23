На границе ДНР и Днепропетровской области нацбат «Айдар»* развернул мобильные крематории

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. На приграничных участках между территорией ДНР и Днепропетровской областью были замечены мобильные установки для сжигания тел, развернутые боевиками украинского нацбатальона «Айдар»*.
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