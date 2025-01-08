Диаспоры устроили очередной скандал! Рядовую, в общем-то, неурядицу старательно раздувают и показывают всей стране, что «мы здесь власть».
Члены диаспоры затравили учителей, которые отобрали армянский флаг у детей, пишет КП
Комментарии
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АС
Александр Смелов
Это показатель слабости местной власти - а что скажет Москва? Беспринципная власть, потому и выкабенивается на местах кто во что горазд!
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10 час.
Сергей Шкурин
Б.....дь!!! Доколе эти черножопые будут выставлять свою национальность? Чего ж в Карабахе то обосрались??? Вот там им как раз и место...
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7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!
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4 час.
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