Члены диаспоры затравили учителей, которые отобрали армянский флаг у детей, пишет КП

АС Александр Смелов Это показатель слабости местной власти - а что скажет Москва? Беспринципная власть, потому и выкабенивается на местах кто во что горазд!

Сергей Шкурин Б.....дь!!! Доколе эти черножопые будут выставлять свою национальность? Чего ж в Карабахе то обосрались??? Вот там им как раз и место...