Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Ты или твои предки  осваивали Севера Русской земли??? Ничего не попутал? С какого перепугу "южане"...то ли корейцы, т...Анатомия предател...
  • Алексей Смирнов
    Ну, почему же вы социалистов называете паразитами? Посмотрите, что происходит в буржуазной капиталистической экономик...Анатомия предател...
  • Виталий Сорокин
    Ты на своей жопе прыщ найти не сможешь...Беда с такими идиотами, как Ты!!!Анатомия предател...

Члены диаспоры затравили учителей, которые отобрали армянский флаг у детей, пишет КП

Члены диаспоры затравили учителей, которые отобрали армянский флаг у детей, пишет КП

Диаспоры устроили очередной скандал! Рядовую, в общем-то, неурядицу старательно раздувают и показывают всей стране, что «мы здесь власть».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Смелов
Это показатель слабости местной власти - а что скажет Москва? Беспринципная власть, потому и выкабенивается на местах кто во что горазд!
Ответить
10 час.
Сергей Шкурин
Б.....дь!!! Доколе эти черножопые будут выставлять свою национальность? Чего ж в Карабахе то обосрались??? Вот там им как раз и место...
Ответить
7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх