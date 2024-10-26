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Калужские новости

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В перевернувшемся на улице калужского райцентра УАЗ-е погиб человек

В перевернувшемся на улице калужского райцентра УАЗ-е погиб человек

В 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗВ 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗ.

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