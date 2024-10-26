В перевернувшемся на улице калужского райцентра УАЗ-е погиб человек

В 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗВ 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗ.