В перевернувшемся на улице калужского райцентра УАЗ-е погиб человек

В 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗВ 18:30 6 октября на трассе А-130 Москва - Рославль, проходящей через Юхнов, перевернулся и загорелся автомобиль УАЗ.
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