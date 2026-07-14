В Раменском историко-художественном музее открылась выставка «Цеха № 1»

В Раменском историко-художественном музее начала работу выставка творческого коллектива «Цех № 1». Выставка призвана сохранить и продвинуть традиции российской художественной керамики, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
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