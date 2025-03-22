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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА посетил матч «Партизана» в Евролиге. Сербские фанаты приветствовали армейцев и скандировали название клуба

Сегодня армейцы проведут товарищескую игру с футбольным «Партизаном» в Белграде. Накануне команда Марко Николича присутствовала на матче Евролиги между местной баскетбольной командой и «Анадолу Эфес» из Турции (65:97).

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