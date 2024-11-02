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Павел Хышов, спасший друга со льдины, был награжден медалью "За отвагу"

Павел Хышов, спасший друга со льдины, был награжден медалью "За отвагу"

11-летний Павел Хышов из Владивостока стал обладателем медали "За отвагу". Это произошло после того, как в феврале этого года он спас своего друга, провалившегося под лед на озере в районе бухты Патрокла.

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