Павел Хышов, спасший друга со льдины, был награжден медалью "За отвагу"

11-летний Павел Хышов из Владивостока стал обладателем медали "За отвагу". Это произошло после того, как в феврале этого года он спас своего друга, провалившегося под лед на озере в районе бухты Патрокла.
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