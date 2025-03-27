Макрон: миротворцы на Украине должны будут сдерживать нападения — 1127-й день СВО

Если европейские «миротворцы», которых хотят направить на украинскую территорию, окажутся в состоянии конфликта, «спровоцированного российской агрессией», то согласно решению главнокомандующего последует «военный ответ», заявил президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта в Париже.
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