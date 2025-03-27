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  • Ингерман Ланская
    что-то не припомнится, чтоб какой-нибудь савейский фюрер на подобное был способен..Опубликовано виде...
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    Да просто местные  НАЦИСТЫ ВООРУЖИЛИСЬ , ПОНАПРИНИМАЛИ ЗАКОНОВ  в  СВОЮ ЧЕСТЬ  и  ДОГОВОРИЛИСЬ  с  ЕС  и  НАТО  о  ВО...Эстония разорвала...
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    И в Украину вцепились незаконно,этр не их территория!Эстония разорвала...

Макрон: миротворцы на Украине должны будут сдерживать нападения — 1127-й день СВО

Макрон: миротворцы на Украине должны будут сдерживать нападения — 1127-й день СВО

Если европейские «миротворцы», которых хотят направить на украинскую территорию, окажутся в состоянии конфликта, «спровоцированного российской агрессией», то согласно решению главнокомандующего последует «военный ответ», заявил президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта в Париже.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Собачий хвост - Зеленский продолжает управлять собакой - Европой требуя от них денег и вооружения, так как у него как у прибалта хрен да душа и больше ни шиша. РВСН
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
Евреи тостосумы в панике за спиной Микрона и по этому у него такие сумбурные прыжки во всей направлениях как у лягушки. безсвязные заявления и фантастические планы......РВСН.
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18 час.
Аркадий Шацкий
Если
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13 час.
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