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Возникший после взрыва мощный пожар на российском заводе сняли на видео

Возникший после взрыва мощный пожар на российском заводе сняли на видео

В сети появились кадры мощного пожара, возникшего на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области после взрыва.

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