Губернатор Никитин заявил о важности Конституции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции и заявил, что основной закон страны заложил основы для будущего развития России и определил базовые принципы жизни общества.
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