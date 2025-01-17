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Курские новости

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Расчет FPV-дрона продемонстрировал уничтожение бронетехники ВСУ под Курском

Расчет FPV-дрона продемонстрировал уничтожение бронетехники ВСУ под Курском

В сети появились кадры, снятые от первого лица. На видео российские расчеты FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» сжигают скопления пехоты и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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