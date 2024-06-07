Политика коллективного Запада направлена на то, чтобы сделать из Молдавии вторую Украину. В случае, если ход специальной военной операции пойдет «не по их сценарию», западные страны рассмотрят возможность дестабилизации Приднестровья.
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