Суд оставил в силе наказание для менеджеров «Орелстроя»

Орловский облсуд оставил в силе приговор Железнодорожного районного суда города Орла бывшему гендиректору ЗАО «Жилстрой», экономисту ПАО «Орелстрой» и директорисе ООО «ФинансКапитал» о мошенничестве и отмывании денег.
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