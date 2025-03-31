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Суд оставил в силе наказание для менеджеров «Орелстроя»

Суд оставил в силе наказание для менеджеров «Орелстроя»

Орловский облсуд оставил в силе приговор Железнодорожного районного суда города Орла бывшему гендиректору ЗАО «Жилстрой», экономисту ПАО «Орелстрой» и директорисе ООО «ФинансКапитал» о мошенничестве и отмывании денег.

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