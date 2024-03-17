Военный из ДНР рассказал о способе обманывать Javelin ВС США в зоне СВО

Военнослужащий из Донецкой Народной Республики с позывным «Панда» побеседовал с военным корреспондентом Юрием Котенком и рассказал о том, как ему и его товарищам удавалось обманывать американские Javelin, передает Lenta.
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