Ученые бьют тревогу из-за магнитной бури сегодня, 17 декабря 2023 года Ольга ВайленкоУченые поднимают тревогу: Землю ожидает несравненная магнитная буря, с K-индексом 5, начиная с 17 декабря, передают журналисты pronedra.
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