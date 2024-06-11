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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые скриншоты Star Wars Outlaws демонстрируют космос, заснеженную планету и перес...

Новые скриншоты Star Wars Outlaws демонстрируют космос, заснеженную планету и перес...

Новые скриншоты Star Wars Outlaws демонстрируют космос, заснеженную планету и перестрелкиStar Wars: Outlaws была одним из главных акцентов на прошедшем вчера вечером мероприятии Ubisoft Forward, где нам представили продолжительную презентацию новой игры по вселенной “Звездных войн” от Massive Entertainment.

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