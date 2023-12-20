Российские школы столкнулись с нехваткой медперсонала

Обеспеченность школьными врачами в России составляет примерно 70 процентов, средним медицинским персоналом — около 85, для улучшения ситуации регионам стоит увеличить в рамках целевой подготовки бакалавра школьной медицины численность набора.
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