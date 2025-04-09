Климатический раскол мира: зелёные против нефтегазовиков

Глобальное сообщество стоит перед сложнейшим выбором, чреватым геополитическими потрясениями и экономическими катастрофами: каким путём должна развиваться энергетика будущего? Спор между сторонниками «зелёной» энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), и приверженцами традиционных углеводородов (нефти, газа и угля) разгорается всё сильнее.
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