Климатический раскол мира: зелёные против нефтегазовиков

Глобальное сообщество стоит перед сложнейшим выбором, чреватым геополитическими потрясениями и экономическими катастрофами: каким путём должна развиваться энергетика будущего? Спор между сторонниками «зелёной» энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), и приверженцами традиционных углеводородов (нефти, газа и угля) разгорается всё сильнее.