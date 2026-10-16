Прямо сейчас сотни силовиков проводят масштабный миграционный рейд в Питере во время пятничного намаза По данным СМИ полностью перекрыт Сенный рынок, там проверяют иностранцев, пришедших на пятничную молитву.
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