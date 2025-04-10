Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Елена
    Уберите этого конченого из правительства. Еще в школе разреши продавать в буфете."Нужно возвращать...
  • Татьяна Романова
    У этого министра даже взгляд умственно отсталого."Нужно возвращать...
  • Лида Орлова
    Дегктярёв ,не забудь добавить наркоту , веселей будет смотреть матч , совсем сбрендил ?, вместо шайб и мячей будут ле..."Нужно возвращать...

NYT: Трамп отложил введение пошлин из-за опасения нового финансового кризиса

NYT: Трамп отложил введение пошлин из-за опасения нового финансового кризиса

США приостановили на 90 дней действие части новых торговых пошлин против 75 стран. Что стоит за этим решением? На этот вопрос пытается ответить газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

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