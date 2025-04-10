NYT: Трамп отложил введение пошлин из-за опасения нового финансового кризиса

США приостановили на 90 дней действие части новых торговых пошлин против 75 стран. Что стоит за этим решением? На этот вопрос пытается ответить газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.
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