РБК: у топ-менеджеров из США стал расти интерес к работе в РФ в 2025 году

Американские и европейские топ-менеджеры стали чаще интересоваться работой в России в 2025 году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение директора по персоналу HR-платформы Skillaz Ксении Степановой.
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