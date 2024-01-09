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Российские ученые синтезировали проникающие в клетки опухоли фрагменты ДНК

Российские ученые синтезировали проникающие в клетки опухоли фрагменты ДНК

В России синтезировали фрагменты ДНК, проникающие в клетки опухоли для терапии рака. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией биомедицинской химии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Елена Дмитриенко.

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