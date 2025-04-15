18+ Сообщают, что вчера ночью в Макеевке в районе Рудбольницы четыре бродячие собаки забрались на крышу сарая и чуть не разорвали кота Донецкая группа новостей.
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18+ Сообщают, что вчера ночью в Макеевке в районе Рудбольницы четыре бродячие собаки забрались на крышу сарая и чуть не разорвали кота Донецкая группа новостей.
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