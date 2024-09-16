Нутрициолог Панова: кладите в ланч-бокс для школы только любимую еду ребенка

При подготовке ланч-бокса для ребенка в школу стоит выбирать ту еду, которая ему нравится. Попытка приучить чадо с помощью таких перекусов к правильному питанию провалится, уверена президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова.