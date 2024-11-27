Минобороны РФ: расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ

Противник был уничтожен системой «Град» Расчеты современных беспилотников «Суперкам» общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России.
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