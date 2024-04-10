Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион войск Молдавии

Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул.фото: Marina bauer/wikiрedia.org--> Если Молдавия введёт войска в ответ на объявление независимости Гагаузии, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию.
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