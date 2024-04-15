Глава Бурятии доложил о подтоплении 11 жилых домов из-за затора льда на реке

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о подтоплении 11 жилых домов в Иволгинском районе республики.В зону подтопления попали 11 домов, эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
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