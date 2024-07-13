Маск: ЕК предлагала соцсети X незаконную сделку в обмен на отказ от штрафов

Еврокомиссия предлагала соцсети X (бывшая Twitter) "незаконную и секретную" сделку, соцсеть должна была подвергать цензуре некоторые высказывания на платформе, за это в ЕС отказались бы от штрафов в отношении социальной сети.
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