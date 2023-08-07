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Чем закончится спецоперация в Украине, предсказывал старец Зосима

Чем закончится спецоперация в Украине, предсказывал старец Зосима

Чем закончится спецоперация в Украине, предсказывал старец Зосима Елена ГалицкаяСтарец Зосима, который стал символом Донбасса и одним из почитаемых православных старцев, оставил после себя пророчества, которые сбываются с удивительной точностью.

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