Чем закончится спецоперация в Украине, предсказывал старец Зосима Елена ГалицкаяСтарец Зосима, который стал символом Донбасса и одним из почитаемых православных старцев, оставил после себя пророчества, которые сбываются с удивительной точностью.
Чем закончится спецоперация в Украине, предсказывал старец Зосима Елена ГалицкаяСтарец Зосима, который стал символом Донбасса и одним из почитаемых православных старцев, оставил после себя пророчества, которые сбываются с удивительной точностью.
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