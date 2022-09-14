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Челябинская область представила новинки на окружной агропромышленной выставке

Челябинская область представила новинки на окружной агропромышленной выставке

Свои достижения презентовали 9 компаний и 2 университета. Сельскохозяйственные предприятия Южного Урала принимают участие в X Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО.

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