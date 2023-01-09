Смейся до слёз

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14 примеров, когда обычные с виду вещи оказались не такими уж и простыми

14 примеров, когда обычные с виду вещи оказались не такими уж и простыми

Оказывается, простые с виду вещи на деле могут быть не такими уж и обычными.Так, желтки куриных яиц из одной партии могут быть разного цвета, ствол дерева может рисовать орнаменты на своем срезе, а кофейная гуща писать картины на дне грязной чашки.

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