14 примеров, когда обычные с виду вещи оказались не такими уж и простыми

Оказывается, простые с виду вещи на деле могут быть не такими уж и обычными.Так, желтки куриных яиц из одной партии могут быть разного цвета, ствол дерева может рисовать орнаменты на своем срезе, а кофейная гуща писать картины на дне грязной чашки.