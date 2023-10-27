С 1 декабря шоколад в России подорожает на 16,3%

Реальный рост цен может составить 50%.С 1 декабря стоимость шоколада в России вырастет на 16,3 %. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на письмо кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии