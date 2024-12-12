В России усомнились в законности продажи ужина с мэром Екатеринбурга

«Ветераны России» призвали проверить продажу ужина с мэром Екатеринбурга Аукцион «Екатерининская ассамблея», в рамках которого за 10 млн рублей продали ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, необходимо проверить, заявил лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
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