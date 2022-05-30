Удмуртия на 49-м месте в рейтинге регионов России по благосостоянию семей

РИА Новости опубликовало рейтинг семейного благосостояния. Индекс рассчитывался по сумме денег, остающейся у семьи с одним и двумя детьми и двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой после вычета минимально необходимых расходов.
РИА Новости опубликовало рейтинг семейного благосостояния. Индекс рассчитывался по сумме денег, остающейся у семьи с одним и двумя детьми и двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой после вычета минимально необходимых расходов.
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