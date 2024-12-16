ТМ Татьяна Маштакова ТМ "Запад нашел новую горячую точку в "теневой войне" с Россией." Какой однако запад добрый... Что? Теперь Прибалтику в топку? Зря что ли запад их "пригрел". То-то прибалты теперь "обрадуются"...

Игорь Максаков Да там в выходные на велосипедах и самокатах туда скопом заехать, и раздолбать там этих ничтожных прибалтов.