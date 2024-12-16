Прибалтика стала новой горячей точкой конфликта между Россией и НАТО. С таким мнением выступили американские журналисты.
Запад нашел новую горячую точку в «теневой войне» с Россией
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ "Запад нашел новую горячую точку в "теневой войне" с Россией." Какой однако запад добрый... Что? Теперь Прибалтику в топку? Зря что ли запад их "пригрел". То-то прибалты теперь "обрадуются"...
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19 час.
Игорь Максаков
Да там в выходные на велосипедах и самокатах туда скопом заехать, и раздолбать там этих ничтожных прибалтов.
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18 час.
И
Иринушка
Да логично все. Хохлы кончатся, проебалтов в топку кинут. Но их нам будет совсем не жалко, фашистов недобитых.
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12 час.
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