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Политика как она есть

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Запад нашел новую горячую точку в «теневой войне» с Россией

Прибалтика стала новой горячей точкой конфликта между Россией и НАТО. С таким мнением выступили американские журналисты.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ &quot;Запад нашел новую горячую точку в &quot;теневой войне&quot; с Россией.&quot; Какой однако запад добрый... Что? Теперь Прибалтику в топку? Зря что ли запад их &quot;пригрел&quot;. То-то прибалты теперь &quot;обрадуются&quot;...
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19 час.
Игорь Максаков
Да там в выходные на велосипедах и самокатах туда скопом заехать, и раздолбать там этих ничтожных прибалтов.
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18 час.
И
Иринушка
Да логично все. Хохлы кончатся, проебалтов в топку кинут. Но их нам будет совсем не жалко, фашистов недобитых.
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12 час.

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