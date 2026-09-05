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GrowPage: новый метод управления KV-кэшем ускоряет рассуждения LLM без потери качества

GrowPage: новый метод управления KV-кэшем ускоряет рассуждения LLM без потери качества

На платформе arXiv опубликована работа, в которой представлена система GrowPage для оптимизации памяти при обслуживании больших языковых моделей (LLM).

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