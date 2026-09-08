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Выставка Comtrans 2026: даты, разделы, экспозиция

В списке участников — КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, Урал, Sollers, РариТЭК, Shacman, а также ведущие производители прицепной и специальной техники: Wagnermaier, ЧМЗАП, Бецема, НовосибАРЗ, Спецприцеп, Тонар, Orthhaus и Koluman.

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