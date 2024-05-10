В салонах автомобилей обнаружили потенциальные канцерогены

Ученые из Школы окружающей среды при Дьюкском университете в Северной Каролине и Беркли (США) вместе с коллегами из канадского города Торонто впервые использовали пассивные силиконовые пробоотборники, чтобы выявить и описать огнестойкие химикаты, присутствующие в салонах легковых автомобилей.
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