В салонах автомобилей обнаружили потенциальные канцерогены

Ученые из Школы окружающей среды при Дьюкском университете в Северной Каролине и Беркли (США) вместе с коллегами из канадского города Торонто впервые использовали пассивные силиконовые пробоотборники, чтобы выявить и описать огнестойкие химикаты, присутствующие в салонах легковых автомобилей.