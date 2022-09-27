"Жуть, все парит": что сейчас творится в крупном районе Владивостока - видео

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится в крупном районе города. Как уточнили очевидцы, на Второй речке из-зпод земли идет сильный горячий пар и пробивается вода.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии