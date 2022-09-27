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"Жуть, все парит": что сейчас творится в крупном районе Владивостока - видео

"Жуть, все парит": что сейчас творится в крупном районе Владивостока - видео

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится в крупном районе города. Как уточнили очевидцы, на Второй речке из-зпод земли идет сильный горячий пар и пробивается вода.

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