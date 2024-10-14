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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами для гранатометов США и Польши к юго-западу от освобожденного Угледара

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами для гранатометов США и Польши к юго-западу от освобожденного Угледара

На юго-западе города Угледара, который был освобожден российскими войсками 3 октября этого года, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота обнаружили тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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