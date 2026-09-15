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FiNE NEWS

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Жасмин наградили почетным знаком Республики Дагестан «За милосердие и благодеяние»

Певица Жасмин была удостоена почетного знака Республики Дагестан «За милосердие и благодеяние» за проявленную милосердие, благотворительность и поддержку жителей региона, пострадавших в результате природного бедствия.

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