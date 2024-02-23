Стало известно, кто возьмет шефство над Авдеевкой: заявление губернатора области

Но часть местных жителей остались в своих домах. Вопрос восстановления города, это не только вопрос времени, а также важно знать какой регион России займется помощью в восстановлении инфраструктуры и даст городу новую жизнь и обеспечит его современное развитее.
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