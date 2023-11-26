Ульянов: Евротройка и США блокируют любые усилия по восстановлению СВПД

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что "Евротройка" и США блокируют усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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