Этапы и сроки ремонта туалета — советы мастера сантехника

Ремонт туалета — это гораздо больше, чем просто замена унитаза и плитки. Это комплексная работа, где каждая деталь имеет значение: от качественной гидроизоляции и правильной разводки коммуникаций до эффективной вентиляции.
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