TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Да 16 бковрОсмотр заброшенно...
  • Сергей Коробов
    Автору надо подучить русский язык и не писать о том, в чём нифига не понимает.Как закрепить дюб...
  • Дмитрий Гурин
    Обожаю дебильные статьи не о чем. Про генетическую расположенность не только к родовым болячкам видимо никто не слыша...Ученые рассказали...

Турист случайно снял как работают на стройке в Северной Корее: видео

Турист случайно снял как работают на стройке в Северной Корее: видео

Один плиточник КНДР вполне способен заменить двух-трех западных специалистов с той же специальностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
И? к чему вот эта информация? какое дело туристу, какое дело нам, как там в той Корее работают? а не волнует туриста 5000 убитых детей в Газе? убийства на Донбасе мирного населения в течении 10 лет? нет, не беспокоит туриста? корейцы сами знают, как им работать и какие у них там правила той работы. вот лишь бы обгадить КНДР, как бы случайно на нескольких стройках снимал работу солдат.
Ответить
18 час.
Сергей Трофимов
вот кого нужно приглашать на работу в Россию а не мусульман
Ответить
11 час.
oleg geraskin
Автор, наверное, не знает, как в Советском Союзе солдаты работали. 😆
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх