Турист случайно снял как работают на стройке в Северной Корее: видео

Елена Александровна

И? к чему вот эта информация? какое дело туристу, какое дело нам, как там в той Корее работают? а не волнует туриста 5000 убитых детей в Газе? убийства на Донбасе мирного населения в течении 10 лет? нет, не беспокоит туриста? корейцы сами знают, как им работать и какие у них там правила той работы. вот лишь бы обгадить КНДР, как бы случайно на нескольких стройках снимал работу солдат.