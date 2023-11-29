Один плиточник КНДР вполне способен заменить двух-трех западных специалистов с той же специальностью.
Турист случайно снял как работают на стройке в Северной Корее: видео
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
И? к чему вот эта информация? какое дело туристу, какое дело нам, как там в той Корее работают? а не волнует туриста 5000 убитых детей в Газе? убийства на Донбасе мирного населения в течении 10 лет? нет, не беспокоит туриста? корейцы сами знают, как им работать и какие у них там правила той работы. вот лишь бы обгадить КНДР, как бы случайно на нескольких стройках снимал работу солдат.
Ответить
18 час.
Сергей Трофимов
вот кого нужно приглашать на работу в Россию а не мусульман
Ответить
11 час.
oleg geraskin
Автор, наверное, не знает, как в Советском Союзе солдаты работали. 😆
Ответить
7 час.
Свежие комментарии