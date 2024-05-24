В глазу не бревно, а лесопилка. Генассамблея ООН приняла резолюцию по «геноциду» в Сребренице. Это про тот «геноцид» речь, после которого некоторые «убиенные» приходили живые-здоровые на выборы.
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В глазу не бревно, а лесопилка. Генассамблея ООН приняла резолюцию по «геноциду» в Сребренице. Это про тот «геноцид» речь, после которого некоторые «убиенные» приходили живые-здоровые на выборы.
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