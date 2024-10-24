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В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои

В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои

Цыган-рабовладелец из Ростовской области ранее был судим за похищение людей Цыганский «барон» Раджа, который держал в плену 18 россиян на ферме в Ростовской области, ранее был судим за похищение людей и мошенничество.

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