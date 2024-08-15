Глава Минюста исключил воссоздание института государственных нотариусов

Министр юстиции России Константин Чуйченко, комментируя подготовленный проект закона об усилении контроля государства в сфере нотариата, заявил, что не видит необходимости в воссоздании института государственных нотариусов.
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