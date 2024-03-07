Депутат Вассерман: женщинам сложно принимать самостоятельные решения

Женщины не смогут выйти на первые роли в военном деле и добиться в этой сфере значимых успехов, так как они больше уместны там, где нет необходимости напрямую принимать самостоятельных решений, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии